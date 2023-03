Serie B, Aurora Volley: torna la schiacciatrice Giorgia Valente

BRINDISI - Gradito ritorno in maglia biancazzurra per Giorgia Valente, 32 enne schiacciatrice, tesserata dal sodalizio del presidente Saponaro nei giorni scorsi. Il Ds Salvatore Vaccaro ha individuato nell’esperta giocatrice brindisina il profilo adatto a ricoprire il posto nell’attacco biancazzurro lasciato libero dalla giovane Rebecca Mastrantonio dirottata al palleggio dall’allenatore Adolfo Rampino.

Atleta in grado di giocare con efficacia sia in banda che da opposto, Giorgia porta nel roster brindisino oltre alle sue doti tecniche anche tutta l’esperienza accumulata nella sua lunga carriera.

Cresciuta nell’Amatori Brindisi, esordisce giovanissima in B1 con l’Assi Amatori Br. Successivamente Tuglie, San Pietro, Potenza e Fabriano in B2. Nel suo palmares fanno bella mostra i due campionati di Serie C vinti con Lavello e Pallavolo 80 Brindisi. Nella sua carriera ci sono pure le esperienze con Mesagne in serie C, Oria in serie B2 e, ultimamente, con Torre S. Susanna in C prima di fermarsi per motivi lavorativi.

Giocatrice stimata e benvoluta nell’ambiente pallavolistico, nel club biancazzurro ritroverà vecchie conoscenze sia tra le compagne di squadra che tra tecnici e dirigenti.

“Sono felice e motivata di essere arrivata all’Aurora. La pallavolo è la mia passione fin da bambina e ritornare a giocare nella squadra della mia Città, alla quale sono molto legata, è per me un grande piacere oltre che un onore.” - dichiara la nuova giocatrice biancazzurra - “Sto lavorando duramente per essere pronta atleticamente e aiutare la squadra al meglio. Nel frattempo cercherò il legame con l’ambiente, mettendomi a disposizione delle mie compagne, magari le più giovani, e dare loro qualche consiglio tecnico o caratteriale.” - conclude la giocatrice brindisina.

L’atleta si è già aggregata alla squadra e vestirà la maglia numero sette.