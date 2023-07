Volley Vipostore Francavilla: il nuovo allenatore sarà Fabio Tisci

FRANCAVILLA FONTANA - Sarà Fabio Tisci il nuovo head coach della Vipostore Francavilla: dopo aver trionfato nei playoff promozione di B1 con Volta Mantovana, il talentuoso allenatore pugliese ha scelto di sposare il progetto della Vipostore e fare ritorno nella sua terra d'origine dopo 14 anni di esperienze nel panorama nazionale ed internazionale.



Classe 1986, nonostante la giovane età il nuovo Mister della Volley Vipostore Francavilla vanta un curriculum di tutto rispetto. La sua carriera inizia nel 2007 come allenatore nel settore giovanile nella "sua" Gioia del Colle, ma a partire dal 2009 il suo curriculum si arricchirà di esperienze di grande spessore in ambito nazionale ed internazionale: tra le tante annoveriamo quelle come assistente allenatore ad Urbino (A1), Baku (Superleague Azera), Rimini (B1), San Giovanni in Marignano (dove partecipa alla scalata dalla serie B2 alla serie A2), Orvieto (A2), Sassuolo (A2), Volta Mantovana (B1), Aragona (A2) e come head coach prima a Palmi (B1) e poi nuovamente a Volta Mantovana (B1).



Oltre alle sue imprese in prima squadra, Fabio Tisci si è affermato come allenatore di due importanti realtà giovanili italiane: Orago e Sassuolo. La sua passione per lo sviluppo dei giovani talenti ha contribuito al progresso di numerosi giocatori che hanno poi raggiunto il successo nel mondo della pallavolo.



Queste le sue prime parole: "Scegliere Francavilla dopo la chiamata del Ds Francesco Melegari non è stato difficile: sin dal primo momento mi ha fatto un'ottima impressione, in quanto Melegari ha una visione molto simile alla mia e non è volto nuovo nel mondo della pallavolo, avendo già ottenuto ottimi risultati nelle passate stagioni. La Volley Vipostore, nonostante sia una società giovanissima (che ho avuto modo di conoscere) è già molto avanti, sia a livello organizzativo che a livello di idee. Il gruppo di base è giovane e ci sarà tanto entusiasmo e voglia di lavorare in palestra per migliorarsi. Questo credo sia la base per ottenere risultati".



L'arrivo di Fabio Tisci in Puglia ha suscitato grande entusiasmo all'interno della società e in tutto l’ambiente. Il suo notevole bagaglio di esperienze e competenze, insieme alla sua dedizione e la sua passione stimoleranno certamente la crescita e il miglioramento sia delle atlete della prima squadra che di tutte le giovani del settore giovanile della Vipostore Francavilla.