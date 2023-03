Serie C: importante vittoria per l'Aurora Volley contro il Fulgor Tricase

BRINDISI - L’Aurora Volley Brindisi conquista un successo fondamentale per morale e classifica imponendosi con il punteggio di 3-1 sulla formazione avversaria della Fulgor Tricase e porta a casa l’intera posta in palio al termine di una gara che già dalla vigilia si preannunciava piena di insidie. Le due formazioni hanno dato vita ad una partita,valida per la ventesima giornata del Campionato di Serie C e disputatasi sabato 18 marzo sul parquet del Pala Malagoli di Brindisi, che non ha deluso le aspettative dei tanti tifosi biancazzurri accorsi per sostenere le ragazze di coach Adolfo Rampino.

La squadra ospite allenata dal Coach salentino Giuseppe Potente, è una formazione in grado di creare grattacapi a chiunque, come dimostrato nell’ultimo turno di campionato dove ha tolto punti e primato alla corazzata Nardò, ed è a pieno titolo una delle compagini in lotta per un posto nei play-off. L’Aurora Brindisi è reduce invece da un periodo altalenante in cui non è riuscita a dare quella continuità di risultati sperata alternando buone prestazioni ad inspiegabili passaggi a vuoto.

La gara è come ci sia aspettava molto equilibrata, con le ospiti che prendono il comando del gioco e vincono il primo set con il punteggio di 17-25. Le giocatrici brindisine però non si demoralizzano e hanno il grande merito di voltare subito pagina. Le biancazzurre infatti riescono ad esprimere finalmente il loro gioco e conquistano il secondo ed il terzo set con il rotondo punteggio di 25-14.

Come sempre accade in questi casi, il quarto set è il momento della verità per entrambe le squadre. Brindisi vuole assolutamente conquistare la vittoria per scacciare il difficile momento che sta attraversando, Tricase non ha nessuna intenzione di lasciare ancora punti per strada. Il set è equilibrato e spettacolare con la formazione ospite che nelle battute finali si trova in vantaggio di ben quattro lunghezze.

E’ a questo punto della gara che la squadra brindisina, sostenuta dai propri tifosi, compie una piccola impresa. Prima rosicchia punto dopo punto tutto il vantaggio conquistato dalle ospiti, poi dopo aver resistito agli attacchi avversari mette a terra la palla che vale il match in un incredibile set chiuso sul 26-24.

Una vittoria ottenuta con carattere che ha messo in evidenza la volontà della squadra di gettarsi alle spalle un periodo difficile e riprendere il cammino verso l’obiettivo dei play off. Con questi tre punti la formazione biancazzurra si riappropria del terzo posto in classifica.

Alla fine della gara è il Vice Presidente Daniele De Leonardis a parlare “Prima di tutto voglio ringraziare il numeroso pubblico presente che ha trascinato alla vittoria le nostre ragazze. Venivamo da una settimana difficile dove avevamo lavorato tanto per ottenere una vittoria importante soprattutto per il morale.” Il dirigente brindisino non vuole sentire parlare di classifica “In questo momento dobbiamo pensare alla prossima difficilissima gara contro l’Ostuni, squadra ben organizzata che in casa fa sempre molto bene. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto oggi, con carattere e abnegazione. La classifica la guarderemo alla fine del campionato.” conclude De Leonardis.

Tabellino

Aurora Volley Brindisi – Fulgor Tricase 3-1 (17-25, 25-14, 25-14, 26-24)

Aurora Volley Brindisi: Palumbo K 18, Mollica 5, Galiulo 10, Della Rocca 10, De Toma 20, Maggio L1, Valente 2, De Maria, Montanero, Difronzo L2, Fiore, Mastrantonio, Greco. All. Rampino – Casalino.

Fulgor Tricase: Zocco K 7, Stincone 5, Lazzari L1, Scupola 15, Zaccaria 10, Rizzo 4, De Micheli 5, Manco G. 2, D’Alessandris L2, Fortunato 1, Venuti, Mastrangelo, Manco. All. Potente.

Arbitri: Massimiliano Capozzo (1°) – Cosimo Zizza (2°).