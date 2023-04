Storica promozione in B1 per la Pantaleo Podio volley Fasano: festa in piazza

FASANO - La Pantaleo Podio Volley Fasano sbanca Bisceglie (Star Volley) ed entra di diritto nella storia della pallavolo femminile. Dopo il successo che il 22 giugno 2021 vide la pallavolo femminile fasanese sbarcare nel campionato di serie B2 il 22 aprile 2023 arriva la storica promozione in B1. Una vittoria che ha radici profonde, costruita meticolosamente negli anni grazie al lavoro incessante del presidente Renzo Abete e del ds Micaela Cofano che quest’anno ha voluto affidare il suo roster alle cure di coach Paolo Totero, all’esordio assoluto come prima guida tecnica.

In quel di Bisceglie va in scena il primo matchpoint della stagione con le fasanesi chiamate ad una nuova impresa dopo la strepitosa vittoria casalinga contro la Vipostore Francavilla. Di contro uno Star Volley Bisceglie impegnato nella difficile corsa verso il terzo posto assoluto della classifica. Primo set all’insegna del totale equilibrio tra due roster molto concentrati e decisi a battagliare sino alla fine. La spuntano le fasanesi con un guizzo finale. Alla ripresa dei giochi il filo conduttore non cambia ma le ragazze di coach Totero risentono delle fatiche di un primo set dove hanno speso tanto. Le baresi attente e determinate non perdono l’occasione e approfittano per pareggiare i conti. È il momento della svolta. Nel terzo set coach Totero inserisce Chiara Trabucco e la gara cambia volto. Le biancazzurre cominciano a rimacinare gioco e punti contro un avversario che appare sorpreso dal ritorno della capolista che si riporta in vantaggio nel conto dei set. Nel quarto ed ultimo game lo Star Volley prova a raddrizzare la gara ma le fasanesi non concedono più sconti. Si arriva al 24-23 ma e ancora Chiara Trabucco a risultare determinante con le sue giocate firmando così il punto decisivo di uno storico successo per la Pantaleo Podio Volley Fasano, che per la prima volta vola in serie B1.

“Siamo felicissimi per questa grande vittoria – afferma coach Totero – che abbiamo meritato e che ci ha regalato un campionato costruito con grande fatica, impegno e dedizione. Complimenti allo Star Volley che ci ha reso la vita difficile ma soprattutto complimenti alle mie ragazze che ho l’onore di allenare e che meritano indiscutibilmente di portare a casa questo bellissima vittoria che porta la nostra città in serie B1”. Un plauso al presidente Renzo Abete e dal ds Micaela Cofano bravi a costruire intorno a loro una squadra di collaboratori in grado di concorrere per un unico obbiettivo: riscrivere la storia della pallavolo femminile fasanese. Oggi quella storia si chiama B1.

Star Volley Bisceglie – Pantaleo Podio Volley Fasano 1-3 (24-26; 25-23; 16-25; 23-25)

Star Volley Bisceglie: Mileno, Haliti, Bacchi, Costantini, Padula, Cacciapaglia, Todisco, Zicari, Telesca, Gambacorta, Volpe, Losavio. All.: Sarcinella.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Di Staso, Amatori 9, Negro 6, Pichierri, Gallo, Bellantuono, Vinciguerra 11, Corallo 4, Trabucco 11, Solarino, Sollecito, Biscardi 11, Soleti 18. All. Totero

Arbitri: Marco Zunico e Federica Varchetta.