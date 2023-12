Serie D, l'Asd Brindisi Volley sbanca Laterza e porta a casa tre punti importanti

BRINDISI - Con una prestazione sontuosa l’Asd Brindisi Volley sbanca Laterza vincendo vincendo per 3 a 0 contro la formazione locale, in una gara valevole per la per l'ottava giornata di campionato di serie D Girone B di volley femminile. Le ragazze di coach Ida Taurisano portano a casa tre punti importantissimi che fanno morale ma soprattutto fanno scalare la classifica, posizionandosi in una zona tranquilla. Prossimo appuntamento domenica 10 dicembre, alle ore 17.30, al Paladavinci di Brindisi contro Massafra.