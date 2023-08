Siria Tarantino completa il reparto dei centrali della Volley Vipostore Francavilla

Ancora un'importante aggiunta al roster della Volley Vipostore Francavilla, che si prepara alla prossima stagione con un nuovo acquisto in posto 3: Siria Tarantino. Classe 2003, alta 186 centimetri, Siria ha iniziato ad avvicinarsi alla pallavolo nel suo paese natale, Aradeo, per poi raggiungere le fila del Cutrofiano, dove ha militato per quattro anni consecutivi conquistando tutti i titoli provinciali e regionali giovanili.

La giovane centrale salentina vanta nel suo curriculum anche una convocazione al prestigioso Trofeo delle Regioni nel 2019, svoltosi in Abruzzo. Sempre a Cutrofiano, nella stagione 2020/2021, Siria ha fatto il suo ingresso in prima squadra, militante in A2, dimostrando di essere all'altezza del livello professionistico.

Nella stagione successiva, ha rinforzato il reparto dei centrali della squadra di Fasano (B2) per poi approdare la scorsa stagione ad Altino (B1), dove ha contribuito alla conquista della Finale Play Off per la promozione in Serie A2.

In vista del prossimo campionato, la centrale salentina ha scelto di sposare l’ambizioso progetto della Volley Vipostore e di trasferirsi a Francavilla, dove ritroverà la compagna di squadra Martina Gorgoni, con la quale ha condiviso gli indimenticabili traguardi raggiunti a Cutrofiano.

Quello di Siria Tarantino è un innesto che promette di portare ulteriore valore e grinta alla formazione arancio-blu che si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.