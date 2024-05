Studentesse del Marzolla campionesse provinciali di pallavolo

BRINDISI - Oggi, giovedì 30 maggio, si è disputata presso il “Morvillo – Falcone” di Brindisi, la fase finale provinciale di pallavolo, categoria Juniores Femminile, alla quale hanno partecipato alunne del Liceo “Marzolla” e Liceo “Leo”, con il prof. Andrea Spedicati coach in panchina.

La formazione annovera alunne di varie classi: Albanese Alessia 4°, Ariano Alessandra 5°, Avantaggiato Sofia 5°, Massaro Noemi 4°, Nacci Benedetta 4C, Orlando Greta 5C, Pellegrino Perla 5C, Ruggiero Giorgia 4°, Sanasi Alice 5°, Tafuro Claudia 4E del liceo classico, Vetrugno Francesca 4B del liceo scientifico.

Per il secondo anno consecutivo queste studentesse hanno confermato il titolo di campionesse provinciali e possono considerarsi delle pregevoli eccellenze in questa disciplina sportiva. Per non parlare del fatto che le studentesse hanno vinto con un secco 3-0. Unanime l’orgoglio del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino e dei docenti tutti.

