Serie B: trasferta difficile per la Pantaleo Podio Volley contro l’Europea 92 Isernia

FASANO - Trasferta complicata per la Pantaleo Podio Volley Fasano contro l’Europea 92 Isernia reduce da una netta vittoria in quel di Cerignola sponda Bio Gustiamo e ancora in lotta per la terza posizione nella classifica generale del girone L. Formazione decisamente ostica tra le mura amiche, sino ad oggi vero punto di forza delle molisane, e roster ben costruito per recitare un ruolo di assoluta protagonista di questa annata sportiva. Obbiettivo ben presto però ridimensionato dalla forza delle due capoliste in grado di scavare un solco insormontabile con il resto del gruppo.

“È un match molto difficile – afferma coach Paolo Totero – contro una squadra davvero molto competitiva e che tra le mura amiche sono in grado di mettere in crisi qualsiasi avversario. Serve una grande prestazione come quella sfoderata nel match di andata se vogliamo portare a casa l’intera posta in palio. In questa fase cruciale del campionato non dobbiamo guardare la posizione di classifica delle nostre avversarie, certamente molto più motivate rispetto al girone di andata nel conseguire l’obbiettivo stagionale prefissato. Stiamo lavorando bene in settimana e nulla ci è precluso se riusciremo a mantenere sempre la giusta concentrazione e un ottimale approccio mentale alle gare”. Roster molisano allenato da coach Luca Scandurra, che ha mantenuto la stessa ossatura del girone di andata con l’opposto Miriam D’Arco che in quel di Fasano diede prova di grande capacità risultando la migliore dei suoi a fine gara.

Inizio gara previsto per le 18.00 al Pala Fraraccio di Isernia con la direzione affidata ai signori Paolo Benigni e Valeria Laggiri.