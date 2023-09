Vipostore Francavilla, Angelo Polignano nuovo coordinatore tecnico del settore giovanile

FRANCAVILLA FONTANA - Ancora una volta la Volley Vipostore Francavilla fa parlare di sé, e questa volta il motivo è l'ingresso di una figura di spicco nel suo staff tecnico: Angelo Polignano ricoprirà il ruolo di coordinatore tecnico del settore giovanile.

Questa mossa dimostra chiaramente la volontà della società di investire pesantemente nella crescita dei giovani, puntando a creare un settore giovanile di eccellenza. Sin dalla sua nascita, infatti, la Volley Vipostore ha fatto della valorizzazione del talento giovanile una delle sue priorità e l'arrivo di Polignano è un passo importante verso questo obiettivo.

Angelo Polignano è una figura ben conosciuta a livello locale e nazionale, grazie alle sue esperienze di alto livello nel mondo della pallavolo. Ha ricoperto ruoli di grande responsabilità come Collaboratore Tecnico nel Progetto Club Italia del Sud e Direttore Tecnico presso la Pallavolo UISP’80 e il Progetto UGV. Inoltre, ha svolto la funzione di Selezionatore Regionale Puglia Femminile, dimostrando la sua capacità di individuare e sviluppare il talento giovanile.

Le sue parole sottolineano l'entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida: "La Vipostore già al suo primo anno di attività si è dimostrata società seria e ben organizzata. Il fatto che vogliano investire sul proprio territorio per la costruzione di un settore giovanile di qualità ne è solamente un’ulteriore dimostrazione. Per questo quando mi hanno chiesto di aiutarli come coordinatore del settore giovanile sono stato ben felice di accettare la sfida, in quanto, con un buon lavoro sulle giovani, assieme ad altre realtà già consolidate del territorio, non si potrà che elevare la qualità delle atlete di una terra che da sempre ha fornito ottime atlete sul panorama regionale e nazionale".

L’allenatore putignanese andrà ad aggiungersi a uno staff tecnico di prim'ordine già presente in società, costituito dai mister Fabio Tisci, Enzo Fornaro, Antonio Maggio, Floriana Serpentino e Luigi Ditano, contribuendo ulteriormente a creare un ambiente di apprendimento e sviluppo ideale per le giovani atlete e i giovani atleti locali.

L'arrivo di Polignano è parte di una strategia più ampia per potenziare il settore giovanile della Volley Vipostore, mossa che si è resa evidente a partire dalle recenti giornate "Open Day" in cui il coordinatore ha già potuto mettersi in mostra. L'inizio dei corsi, partiti lunedì 4 settembre, segna l'inizio di una nuova era per il settore giovanile della squadra.