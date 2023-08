La Vipostore Francavilla blinda la difesa, arriva il libero Giulia Bucci

FRANCAVILLA FONTANA - Sono state giornate concitate quelle che hanno accompagnato la chiusura del mercato della Volley Vipostore per la prossima stagione, ma ancora una volta il progetto della società francavillese è stato premiato con l’arrivo di una nuova importantissima pedina: il libero Giulia Bucci.

Il giovane libero nativo di Aprilia, classe 2002, si unisce alla squadra arancio-blu portando con sé una carriera brillante e tanta determinazione.

Giulia Bucci ha percorso tutta la trafila del settore giovanile nel vivaio della squadra della sua città, dove ha conquistato diversi titoli provinciali e regionali. Fin dai primi anni di gioco ha dimostrato la sua versatilità e il suo talento: la sua carriera inizia come martello ricevitore ma arriva ad una vera e propria svolta quando effettua il cambio di ruolo, divenendo uno dei liberi più promettenti del territorio.

A partire dal 2017 ha militato nella squadra della Capitale in serie C, conquistandosi le prime convocazione in serie A2, per poi passare in pianta stabile con la prima squadra a partire dall’anno successivo. Da lì in poi la sua crescita è stata continua, fino ad arrivare alla Serie A1 dove ha esordito nel 2022.

Nell’ultimo anno, ha vestito la maglia di Chieti (B2) fino a metà stagione, per poi accasarsi a Torre Annunziata in Serie B1, dove ha concluso la stagione sportiva.

Riguardo al suo approdo alla Volley Vipostore, il nuovo ministro della difesa arancio-blu ha dichiarato: "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza a Francavilla. Conosco poco la Società, avrò modo di farlo, ma me ne hanno parlato molto bene, percepisco il loro desiderio di crescere e di fare bene, che sono le peculiarità che caratterizzano anche il mio spirito di atleta. Personalmente mi sento carica e determinata, posso garantire il mio massimo impegno e sono sicura che insieme alle mie nuove compagne, che non vedo l'ora di conoscere, e a tutto lo staff ci divertiremo e faremo divertire anche il nostro caloroso pubblico."

Staff e dirigenza sono molto soddisfatti del lavoro svolto finora nell’allestire un roster competitivo, composto da tante giovani atlete e qualche elemento di esperienza, con il quale poter affrontare al meglio la nuova stagione ormai alle porte. Con l’arrivo di Giulia l’entusiasmo è alle stelle e la squadra è pronta a dimostrare tutto il suo valore sul campo.