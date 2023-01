La Vipostore Francavilla comincia l'anno con una vittoria a Pescara

L'anno nuovo e i 15 giorni di pausa non hanno cambiato la strada tracciata nel 2022: le ragazze della Volley Vipostore Francavilla si sono imposte per 3 a 0 contro le giovani e volenterose ragazze del Gada Pescara Project. Nonostante il netto risultato, per le ragazze di Coach Giunta non si è trattata di una vera e propria passeggiata la trasferta di Pescara. Le ragazzine terribili di coach Liberatoscioli hanno tenuto a bada le bocche di fuoco francavillesi dimostrando un ottima organizzazione di gioco soprattutto in fase muro-difesa.

Dopo il primo set chiuso per 25-21 a favore della Vipostore, nella seconda frazione di gioco Labianca e compagne hanno dovuto faticare non poco per recuperare lo svantaggio iniziale e chiudere il set con un 25-20 grazie all'apporto della giovanissima D'Onofrio, fondamentale in battuta grazie ai suoi 3 aces. L'ultimo set, tutto in discesa per Cristofaro e compagne, ha visto la Vipostore chiudere la frazione di gioco con un secco 25-15.

Non era scontato riprendere dopo la sosta con una gara solo apparentemente semplice. Il calo di concentrazione può essere sempre dietro l'angolo e le insidie in un percorso così lungo si possono trovare su ogni campo. La giovanissima compagine abbruzzese si è dimostrata squadra ben organizzata, la cui classifica sicuramente non le rende giustizia. Prossimo impegno: domenica 15 gennaio, ore 18 presso il Palazzetto dello sport di Francavilla contro la temibile Star Volley Bisceglie.

Tabellino

Gada Pescara Project - Vipostore Francavilla 0-3 (21-25; 20-25; 15-25)

Vipostore Francavilla: Kostadinova (9), D’Onofrio (3), Tornesello (5), Di Paola, Quarto (L), Mercanti (4), Labianca (15), Lapenna (1), Cristofaro (5), Fanigliulo, Caforio, Morone (10). All. Giunta, Vice All. Vannicola.

Gada Pescara: Orlando (11), Nubile (1), Patriarca (4), Angeloni (7), D'Arcangelo (6), Olleia (8), Di Cinto (L), Donatelli, Ranalli, Castaldi, Dell'orso, Pasquini, Montanari. All. Liberatoscioli, Vice All. Izzi.