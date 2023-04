Vipostore Francavilla, nuovo successo: Castellaneta sconfitta per 3 a 0

Una bella Vipostore non tradisce le attese dei tanti appassionati accorsi al palazzetto dello sport per vedere giocare le proprie beniamine: Greenenergy Castellaneta sconfitta con un netto 3 a 0.

Un finale che non lascia spazio ad interpretazioni, le ragazze guidate da coach Giunta sono una macchina perfetta che si muove all’unisono per portare a casa un risultato importantissimo.

Le padrone di casa della Vipostore si presentano in campo con Mercanti al palleggio, Morone Opposto, in posto 4 Cristofaro e Kostadinova, al centro Labianca e Tornesello, libero Quarto.

La Greenenergy Castellaneta scende in campo con Dakaj al palleggio in diagonale con Cefalo, Liguori e Lanza ai lati, Iacca e Cardone al centro, Bozzetto libero.

Un primo set mai in discussione vede la Vipostore comandare il gioco dall’inizio alla fine, un’ottima correlazione muro-difesa unita ad un efficiente contrattacco permettono a Kostadinova e compagne di allungare il gap con le avversarie fino al 16-7. Il set si chiude con un sonoro 25-17 a dimostrazione di un’organizzazione di gioco impeccabile.

La seconda frazione di gioco parte con un sostanziale equilibrio. Le ragazze di Coach Presta sembrano ritrovate: sotto i colpi di Liguori e Iacca non lasciano scappar via la Vipostore fino al 19 pari. Il turno al servizio di Morone propizia lo strappo finale fino alla chiusura del set di Mercanti: 25 – 19.

Il terzo ed ultimo set analogamente al precedente vede le due compagini darsi battaglia fino al 7-8.

Una Kostadinova in grande spolvero e la solita Labianca permettono alle arancio-blu francavillesi di mettere il naso avanti (16-14). Ma Castellaneta non ci sta: Dakaj e compagne sono avversarie rispettabili e temibili e rendono la vita difficile alla Vipostore. Gli attacchi di Liguori e Lanza sono tenuti egregiamente dal nostro ministro della difesa Martina Quarto, le bordate di Cristofaro e Tornesello fanno il resto. Sul 24 -21 è l’ennesimo ace del campionato di Aurora D’Onofrio a regalare i 3 punti alla Vipostore Francavilla.

Non ci si poteva aspettare una Pasqua migliore alla vigilia di questo campionato.

La vittoria contro la Greenenergy Castellaneta è la vittoria del gruppo, la vittoria dell’organizzazione di gioco, la vittoria di una squadra che non ha mollato un centimetro dall’inizio del campionato, che nonostante alcune difficoltà fisiche (per più di metà campionato non è sceso in campo il sestetto titolare) sta regalando un vero e proprio sogno ad una città sempre più innamorata di questa squadra.

Il risultato di questa giornata di campionato, conferma il secondo posto in classifica ( a 3 punti da Fasano, ma con una gara in meno).

Dopo la sosta Pasquale, il prossimo appuntamento sarà Sabato 15 Aprile ore 19.30 contro la capolista Fasano presso la Palestra G.Salvemini di Fasano.

TABELLINO

VIPOSTORE FRANCAVILLA – GREENERGY CASTELLANETA 3-0 (25-17/25-19/25-21)



VIPOSTORE FRANCAVILLA: Kostadinova 14, D’Onofrio 2, Tornesello 3, Quarto (L), Di Paola, Santoro (L), Mercanti 6, Labianca 12, Lapenna, Cristofaro 8, Fanigliulo, Caforio, Morone 10. All. Giunta.



GREENERGY CASTELLANETA: Liguori 10, Iacca 5, Orlando, Lanza 6, Dakaj 5, Cefalo 8, Cardone 4, Minervini (L), Bozzetto (L), Di Dio. All. Presta.



ARBITRI: Damiano – Ventre.