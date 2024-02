Volley: l'Aurora Brindisi batte Acquaviva e mantiene la testa della classifica

Vittoria dal grande peso specifico quella ottenuta dall’Aurora Volley Brindisi nei confronti delle avversarie della VolleyUp Acquaviva con il netto punteggio di 3-0. La partita contro la formazione blumagenta allenata da coach Signorile si è disputata sabato sera davanti al pubblico amico del Pala Zumbo a Brindisi, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di serie C femminile.

La formazione ospite, quarta forza del girone, si presenta a Brindisi reduce da un filotto di ben sei vittorie consecutive e sembra avere tutta l’intenzione di continuare a fare punti, nonostante abbia già centrato la qualificazione alla seconda fase con tre giornate di anticipo. La formazione di coach Capozziello, lasciatasi alle spalle i numerosi infortuni, ha mostrato segnali incoraggianti ritrovando la condizione e l’intesa che ne ha contraddistinto il girone di andata. In ottica della lotta a distanza per la prima posizione con Gioia del Colle e Turi le brindisine hanno la necessità di ottenere una vittoria da tre punti per non farsi raggiungere dalle avversarie.

Vista l’importanza della partita il coach brindisino si affida allo starting six titolare e già dalle prime battute si intuisce come la formazione di casa sia determinata a indirizzare la partita a proprio favore. Le biancazzurre grazie al loro gioco aggressivo e alla grande motivazione ottengono subito un buon vantaggio e non lasciano alle ospiti alcuna possibilità di rientrare in partita. Set dominato e chiuso con il punteggio di 25-8.

Nel secondo set le padrone di casa continuano a condurre il gioco, anche se questa volta trovano una maggiore opposizione da parte della formazione ospite. Positivo l’ingresso dell’opposta Matichecchia che aggiunge ulteriori centimetri e potenza all’attacco biancazzurro. Le brindisine conquistano il set per 25-15 senza ulteriori problemi.

La squadra avversaria è consapevole della necessità di vincere il terzo set per rimanere in partita e il confronto si accende. Le ospiti mettono in mostra un’ottima difesa creando qualche grattacapo alle brindisine che nel tentativo di mettere la palla a terra commettono qualche errore di troppo. Fondamentale in questa fase la mossa tattica di coach Capozziello che cambia la regia e inserisce la palleggiatrice Malerba al posto dell’esperta Kolomiiets. Il cambio dà i suoi frutti e le brindisine vincono anche l’ultimo parziale (25-20) portandosi a casa tre punti pesantissimi.

Queste le parole di coach Raffaele Capozziello dopo la gara: “Vittoria frutto della determinazione e del lavoro svolto in fase di preparazione della partita. Acquaviva è una squadra forte e lo testimoniano le sei vittorie consecutive di cui l’ultima per 3-0 su un campo difficile come quello di Crispiano. Noi abbiamo giocato come sappiamo e con il giusto atteggiamento. L’ottimo roster a mia disposizione mi ha consentito di adottare soluzione tattiche a partita in corso. Adesso dobbiamo concentrarci subito sul prossimo avversario.”

Dopo questa importante vittoria che consente alle biancazzurre di mantenere la testa della classifica a due giornate alla fine della “regular season”, l’Aurora affronterà al Pala Zumbo Domenica 25 febbraio la Windor Crispiano, formazione che nella gara di andata riuscì a strappare un punto alle brindisine.

Tabellino

AURORA VOLLEY - VOLLEYUP ACQUAVIVA 3-0 (25-8- 25-15, 25-20)

Brindisi: De Toma 17 (K), Kolomiiets 7, Zivkovic (L1), Prato 7, Padula 8, Avallone 7, Albanese 12, Matichecchia, De Maria, Malerba , Solimeno, Stella (L2), Minghetti, Montagna. All. Capozziello.

Acquaviva: Porreca 12 (k), Pietrangelo 5, Cipriano 3, Forino 3, Quataro 2, Trotti (L1), Bavaro, Sforza, Tomasicchio, De Nicolò, Rubino (L2) Ieva, Galasso. All. Signorile

Arbitri: Rizzato - Capozzo

