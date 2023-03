Serie B: grande vittoria per la Pantaleo Podio Volley Fasano contro un buon Castellaneta                  

FASANO - Grande vittoria della Pantaleo Podio volley Fasano che al termine di una gara molto combattuta riesce ad avere ragione di un Castellaneta forte e ben organizzato che per lunghi tratti della gara ha cullato l’idea di portare a casa l’intera posta in palio. E proprio quando tutto sembrava destinato alla capitolazione ecco che il piglio della grande squadra, la forza tecnica e la grande esperienza del gruppo delle fasanesi ha letteralmente capovolto l’inerzia del match con le ospiti che hanno così subito la pressione delle padrone di casa cedendo nel quarto e decisivo game. Ottima la partenza della gialloblù che senza particolari patemi conducono in porto il primo set della gara.

Alla ripresa dei giochi però il Castellaneta di coach Marcello Presta cambiano completamente pelle mettendo da subito alle corde le ragazze di coach Paolo Totero che si fanno sorprendere dal ritorno delle ospiti, brave a piazzare un break importante. La gara si accende e nonostante il tentativo di Simona Corallo e compagne di rientrare in gara, il match si riporta in parità. Nel terzo set il numeroso e caloroso pubblico presente sugli spalti attende la reazione delle Pantaleogirl’s ed invece arriva un'altra stoccata delle ospiti che piazzano un break che porta la partita sul 14-19. Il sorriso sulle labbra delle fasanesi si spegne e sugli spalti qualcuno comincia a pensare al peggio fino quando le gialloblù si ricordano di essere la capolista e dando fondo a tutte le loro energie piazzano un break di 6 punti che ribalta il punteggio del game. Le ospiti guidate da un ottima Alessandra Iacca subiscono il contraccolpo e nonostante il tentativo di porre un freno al ritorno delle fasanesi cedono il set. Il Salvemini esplode in un tifo assordante e nel quarto set le fasanesi non sbagliano più nulla annichilendo le ospiti che non hanno più la forza di reagire alla pressione e alla forza tecnica delle padrone di casa che senza problemi portano a termine l’impresa, tra la gioia e il sollievo del pubblico festante.

“Sapevano da subito che sarebbe stato un match molto complicato – avverte coach Totero – perché loro sono in un momento molto positivo e vengono da risultati molto importanti contro le migliori del girone. Giocano molto bene e sono molto reattive su tutti i palloni e mettere palla a terra e molto difficile. Noi abbiamo commesso diversi errori per recuperare la gara ma alla fine la nostra caparbietà e la nostra costante pressione ci permesso di ribaltare e vincere meritatamente questa partita. Comunque sia sono molto contento delle mie ragazze e della loro grande voglia di fare bene. Abbiamo giocato non benissimo, abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti e meritiamo l’attuale posizione di classifica”.

Tabellino

Pantaleo Podio Volley Fasano – Greenenergy Castellaneta 3-1

(25-18; 21-25; 25-22; 25-10)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Di Staso, Bellantuono, Amatori (5), Negro(9), Pichierri, Gallo, Vinciguerra(15), Corallo(12), Trabucco(1), Solarino, Sollecito, Biscardi(11), Soleti(16). All. Totero

Greenergy Castellaneta: Liguori, Iacca, Orlando, Lanza, Dakaj, Cefalo, Cardone, Massaro, Descrivo, Bozzetto. All Presta

Arbitri: Jacopo Maria Lisena e Nello Alfonso Giuliano