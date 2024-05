Volley, anche a Fasano le BigMat finali nazionali U18F

FASANO – Sono state presentate sabato 11 maggio a Monopoli (provincia di Bari), presso la Biblioteca Rendella, le BigMat Finali Nazionali U18F in programma tra Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Monopoli, Putignano e Turi dal 14 al 19 maggio.

In rappresentanza del comune di Fasano era presente Giuseppe Galeota, assessore allo Sport, che ha dichiarato: "È un grande appuntamento che ci rende orgogliosi di far parte di questa grande rete di comuni e che certificano il grande lavoro portato avanti in questi anni dall’Amministrazione, sull’impiantistica sportiva e sul nuovo palazzetto dello sport di Vigna Marina in particolare, che terrà a battesimo questo importante evento delle finali nazionali under 18 femminile di pallavolo - prosegue -. Un lavoro svolto anche in questi ultimi 10 mesi, che ha visto il palazzetto la location di eventi importanti, quali i campionati italiani di tiro con l’arco, i campionati nazionali di arti marziali e che vedrà a luglio i mondiali di pattinaggio. Oggi siamo particolarmente fieri di vedere la grande pallavolo a Fasano. Un doveroso ringraziamento va fatto, oltre che alla Federazione Fipav, anche alla società sportiva fasanese de 'Il podio' che con la prima squadra sta per affrontare i playoff promozione di serie A2, che ha fatto si, con il nuovo palazzetto, di ospitare un evento di tale caratura".

Squadre alla fase di qualificazione (20): Us Torri (Veneto 2), Volley Friends Roma (Lazio 2), Cfv Tre-di (Friuli V.G. 1), Spazio Conad Busnago (Lombardia 2), Libertas Fc/mosaico Ra (Emilia Romagna 2), As Pd Montelupo (Toscana 2), Cogovalle (Liguria 1), Sis*Med Cutrofiano (Puglia 1), Luvo Barattoli Arzano (Campania 1), Cbf Balducci-paoloni Macerata (Marche 1), Argentario P.vollei Tn (Trentino 1), Pallavolo Alfieri (Sardegna 1), School Volley Perugia (Umbria 1), Gada Pescara Project (Abruzzo 1), Raffaele Arpaia Lamezia (Calabria 1), Psa Matera Volley (Basilicata 1), Fisiopro Nuova Pallavolo Cb (Molise 1), Cogne Aosta Volley (Valle d’Aosta 1), Ssv Bozen (Alto Adige 1), Volley Bergamo 1991 (Lombardia 3).

Squadre alla fase finale (7): Cortina Express Imoco Volley (Veneto 1), Asd Volleyro’ Cdp (Lazio 1), Club76 Reale Mutua Fenera Chieri (Piemonte 1), Vero Volley Torneria Colombo (Lombardia 1), Moma Anderlini Mo (Emilia Romagna 1), Savino Del Bene V (Toscana 1), Volley Academy Wekondor Ct (Sicilia 1).

Come seguire le BigMat Finali Nazionali U18F

Tutte le gare delle BigMat Finali Nazionali U18F saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della Federazione italiana pallavolo.

