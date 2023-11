Volley: La Pantaleo Podio Volley Fasano fa visita alla capolista Arzano

Arriva il primo big match per le ragazze della Pantaleo il Podio Volley Fasano che sabato prossimo affronteranno lontano da casa il Luvo Barattoli Arzano attuale capolista del girone E.

Gara difficilissima per Chiara Vinciguerra e compagne chiamate alla partita perfetta per cercare di portare a casa l’intera posta in palio. Occasione propizia per dimenticare definitivamente Castellana e rilanciare le grandi ambizioni di classifica. Avversarie decisamente in palla grazie ad un roster costruito con il chiaro obbiettivo del salto di categoria. Gruppo allenato da coach Antonio Piscopo, e fermato solo dopo il tie-break dall’Energy Catania. Una sconfitta che però non influisce sulla classifica provvisoria che li vede in testa in perfetta solitudine e in attesa delle altre sfide clou di questo girone E. Competizioni importanti come quella che andrà in scena sabato ad Arzano contro la Pantaleo Podio Volley Fasano. Arzano formato da un roster molto ben affiatato in virtù di un progetto importante e lungimirante basato sulla coesione di un gruppo che di anno in anno resta pressochè uguale salvo qualche piccolo inserimento mirato a rafforzare sempre più il blocco storico del team napoletano. Fattore questo in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario a tutti i livelli. Team che vede la presenza di giocatrici come Nicole Putignano, Marianna De Siano, Camilla Sanguigni, Francesca Passante, Jazmin Suero De Leon e di Fabiola Piscopo.

“Siamo consapevoli dell’importanza della sfida e di tutte le insidie che troveremo in quel di Arzano – afferma coach Paolo Totero – Roster contro il quale serve la massima concentrazione e una percentuale bassissima di errori. Loro sono un gruppo che gioca insieme da diversi anni e questo fattore di grande affiatamento ne aumenta la pericolosità”.

Allenamenti serrati per la Pantaleo che per questo delicato match potrà disporre dell’intero parco giocatori. “Ci stiamo allenando con molta intensità – commenta l’opposto gialloblu Sara Gotti – in vista di questo importantissimo match. Stiamo bene e la gara con il Terrasini ha dimostrato la forza di questo gruppo capace di rialzarsi con grande carattere e pronto a rimettersi in corsa per i suoi obbiettivi”.

Start alle ore 16.00 presso il Palasport Domenico Rea di Arzano con la direzione dei signori Gabriella Notaro e Lorenzo De Luca.