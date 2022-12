Una grande Aurora Volley Brindisi batte l'Ostuni e si porta a casa il derby

BRINDISI - Una grande Aurora Volley Brindisi manda al tappeto un combattivo Lightning Ostuni per 3 set a 0 nel derby brindisino dell’ottava giornata del Campionato Nazionale di serie C, gara che si è giocata ieri sabato 3 dicembre al Pala Malagoli di Brindisi.

Una partita che presentava parecchie insidie per la squadra padrona di casa a cominciare dalla formazione ospite, appaiata in classifica proprio alla squadra biancazzurra, e capace prima d’ora di fare punti in tutte le partite.

Infatti la gara, a dispetto del rotondo punteggio finale, è stata equilibrata fino a metà del secondo set soprattutto a causa dell’ottima tenuta difensiva mostrata dalla squadra ospite e che solo grazie ad una prestazione maiuscola delle giocatrici allenate da Coach Elio Quarta la squadra di casa ha potuto portare dalla sua parte.

Nonostante i recenti innesti nel “roster” l’allenatore biancazzurro non cambia nessuna delle pedine del suo scacchiere e manda in campo la formazione iniziale composta da Difronzo libero, Mollica in regia, Andreula e Galiulo centrali, Martino e capitan Palumbo in banda, De Maria opposto.

Primo set molto equilibrato con la formazione ostunese che mette in mostra un’ottima fase difensiva capace di neutralizzare molti degli attacchi avversari e inducendo all’errore la squadra di casa. Dopo una prima parte dal punteggio molto equilibrato, la squadra biancazzurra trova il modo di costruire un buon vantaggio (20-12) , e nonostante un tentativo di rimonta delle avversarie (20- 18) porta il parziale a casa senza ulteriori problemi (25- 19).

Inizio di secondo set fotocopia del primo con Ostuni che sembra in grado di rimandare dall’altra parte della rete ogni attacco subito e punteggio sempre in equilibrio (9-9). In questa fase sono brave le giocatrici dell’Aurora che grazie ad una difesa compatta e un ottimo muro riescono a creare più di qualche grattacapo alla squadra avversaria. Con queste armi la squadra padrona di casa comincia pian piano a sgretolare il muro difensivo ospite e, grazie anche ad un servizio efficace le brindisine prendono il largo (19- 11) e concludono il set in scioltezza (25-14).

Nel terzo set l’Aurora sembra aver preso le misure alla squadra ospite e parte subito forte (10-4), servizio efficace, difesa solida e un attacco concreto non lasciamo scampo alle giocatrici ostunesi. Alla metà del terzo set (15-5) l’allenatore di casa manda in campo l’opposto De Toma al posto di una brava De Maria e la banda Della Rocca al posto del capitano Claudia Palumbo. Cambiano le attrici ma non cambia le sostanza: la squadra biancazzurra è travolgente e nel fragore di un Pala Malagoli già in festa chiude set (25-8) e match in maniera impeccabile.

A fine gara un finalmente soddisfatto Coach Quarta dichiara: Ottenere un risultato del genere contro una formazione come l’Ostuni, squadra equilibrata e ben organizzata non è facile. Abbiamo dovuto curare tutti i fondamentali e grazie ad un attento studio della partita siamo riusciti a metterli sotto pressione in tutti i set con il servizio, l’attacco e commettendo pochi errori. Dopo la prestazione altalenante dell’ultima gara ho chiesto e ottenuto quella continuità che ci e mancata altre volte.” conclude il tecnico salentino.

Soddisfazione anche per la società cosi come espresso dal Direttore Sportivo Salvatore Vaccaro: “Una grande partita; la squadra ha mostrato impegno, determinazione e concentrazione frutto dei buon lavoro svolto in settimana. Le nuove arrivate hanno debuttato ma dovremo aspettare un po’ prima di vederle a pieno regime ma di sicuro hanno contribuito ad alzare il livello dell’allenamento. L’allenatore è molto contento del loro arrivo e siamo sicuri che ci saranno di grande aiuto.”

Infine una parentesi sul pubblico, sempre più numeroso al Pala Malagoli: “E’ stato veramente bellissimo vedere una squadra che ha giocato un’ottima pallavolo in un palazzetto rumoroso e pieno di bambini” dichiara il Vice Presidente Daniele De Leonardis “Sono felice che la nostra squadra abbia offerto un bello spettacolo e spero che questo possa richiamare ancora più gente sugli spalti.”

L’Aurora Volley Brindisi sarà di scena sul campo del Vis Squinzano, formazione che può contare su atlete di grande esperienza, nel prossimo turno di campionato in programma domenica 11 dicembre.