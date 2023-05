Volley, campionati Csi: la Brundisium si impone a Oria e accede alle fasi nazionali

BRINDISI - Grande soddisfazione, gioia, consapevolezza di aver dato il massimo in un torneo spettacolare ma anche difficile, soprattutto di aver dato un contributo importante allo sviluppo di una disciplina come il volley e aver valorizzato i giovani.

Ma non finisce qui per l’Asd Brundisium Volley. I ragazzi hanno vinto l’ultima partita nel campionato provinciale Csi, in trasferta contro Volley Oria per 3 a 1 , accedendo così alle fasi nazionali che si svolgeranno dal 12 al 16 luglio, con una sede ancora da definire tra Sassuolo e Cesenatico.

Ora un po’ di riposo, ma già si sta pensando a come rendere magnifica una stagione agonistica già bella, ricca di emozioni, entusiasmo, risultati. Il più grande successo, quello di aver creato un gruppo forte, coeso, orgoglioso, determinato, tecnico, capace di raggiungere obiettivi e risultati anche impensabili.