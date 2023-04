Volley femminile, serie B2: la Vipostore Francavilla si riprende e supera Cerignola

FRANCAVILLA FONTANA - Dopo lo stop contro la capolista Fasano, la Volley Vipostore Francavilla riprenda la sua marcia e supera in casa per 3-1 Cerignola. La sconfitta nello scontro diretto con Fasano non ha lasciato strascichi nelle ragazze allenate da coach Giunta: una bella prova di Morone e compagne regala 3 punti alla Vipostore e consolida il secondo posto in classifica. Risultato quasi mai in discussione per le arancio-blu, che al netto di un piccolo rilassamento nel terzo set hanno dominato in lungo e in largo la partita.

Il primo set vede la compagine francavillese dominare il gioco sin dai primi punti. Gli attacchi di Labianca e Morone mettono alle corde la Brio Lingerie Cerignola fino al 25-17. La seconda frazione di gioco analogamente alla prima vede Kostadinova e compagne gestire il gioco. Un'ottima fase break permette alle francavillesi di arginare gli attacchi di Matrullo e compagne e contrattaccare con un'elevata efficacia. Il set si chiude con il punteggio di 25-16.

Il terzo set, complice qualche errore di troppo nella fase muro-difesa, permette ad Altomonte e compagne di mettere avanti la testa nel punteggio. Le fucsia di coach Valentino combattono forte, difendono e rendono dura la vita alla Vipostore. Il set si chiude con il punteggio di 25-22 a favore delle ospiti. Il quarto e ultimo set ristabilisce gli equilibri iniziali. Le ragazze del patron Di Castri ritornano a macinare il loro gioco. L'ultima frazione di gioco è la fotocopia delle prime due. La Vipostore è tornata: il 25-17 finale regala i 3 punti alle beniamine di casa.

Si legge in una nota diramata dalla società francavillese: "Era importante riprendere la giusta strada dopo la caduta in casa della capolista Fasano che nella giornata odierna ha raggiunto la matematica promozione in B1 e alla quale vanno i complimenti della nostra società per lo splendido traguardo raggiunto. E ora tutti compatti verso un finale di stagione tanto impegnativo quanto suggestivo". Prossimo impegno casalingo, sabato 29 aprile alle ore 18 contro Gada Pescara Project.

Tabellino

Vipostore Francavilla - Brio Lingerie Cerignola 3-1 (25-17/25-16/22-25/25-17)

Vipostore Francavilla: Kostadinova 11, D’Onofrio, Tornesello 7, Quarto (L), Di Paola 1, Santoro (L), Mercanti 4, Labianca 15, Lapenna, Cristofaro 7, Fanigliulo, Caforio, Morone 24. All. Giunta.

Brio Lingerie Cerignola: Altomonte 6, Lussana 4, Sgherza 1, Lapenna, Tarantini, Novia 5, Piarulli 11, Matrullo 19, Casale, Giancane 3, Valecce (L), Napolitano. All. Valentino.