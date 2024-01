Volley: Il campionato della Pantaleo Podio Volley Fasano riparte con la sfida interna contro l’Altino

Tutto pronto per la ripartenza del campionato della Pantaleo Podio Volley Fasano che sabato prossimo ospiterà il Tenaglia Altino. Penultimo appuntamento del girone E di questo campionato nazionale di serie B1 che vede a confronto due dei migliori roster del campionato affrontarsi con obbiettivi diversi. Se per le ragazze fasanesi l’imperativo è quello di cercare una prima vittoria contro una delle big del girone per la formazione abruzzese la ricerca della vittoria e strettamente legata a tentare l’aggancio in vetta alla classifica per ottenere il pass alle fasi finali della prossima Coppa Italia di categoria. Gara fondamentale quindi per entrambi i roster che pone l’accento sulle qualità tecniche delle rispettive rose a disposizione dei rispettivi coach. Altino allenato da coach Emiliano Giandomenico e formato da un roster costruito per disputare un campionato di altissimo livello. Abruzzesi che possono vantare la presenza in rosa di giocatrici del calibro di Camilla Orazi (opposto), Diana Giometti (schiacciatrice) e di Alessia Montechiarini (centrale) che con la loro riprovata esperienza sono in grado di cambiare il volto di qualsiasi gara. Riprova ne è la schiacciante vittoria ottenuta nell’ultima di campionato contro la capolista Energy Sistem Catania letteralmente annichilita dalla compagine abruzzese.

“Siamo attesi da una gara molto difficile – afferma Pietro Tanzarella, coach in seconda della Pantaleo Fasano – perché torniamo da un lungo periodo di stop affrontando un roster che nello scorso anno hanno sfiorato la serie A2. Nelle ultime amichevoli disputate però abbiamo raccolto dei buoni elementi sulle quali stiamo lavorando in vista di questo incontro importantissimo. Noi abbiamo motivazioni molto forti e siamo alla ricerca di una prima vittoria contro una grande del campionato. Sarà una bella gara alla quale ci faremo trovare pronti”.

Intanto la prossima gara contro il Tenaglia Altino segnerà l’esordio in campo del nuovo capitano fasanese. Infatti, dopo una votazione interna al roster gialloblù, il nuovo capitano della Pantaleo Podio Fasano è Valentina Barbolini che sarà coadiuvata in questo importante e delicato compito da Valentina Martilotti nelle vesti di vicecapitano.

Inizio partita per le ore 18.00 sabato 13 gennaio 2024 al palestrone “Salvemini di Fasano, con la direzione arbitrale dei sig. Stefano Adornato e Ruben Cioffi.