Volley: La Pantaleo Podio Volley Fasano vince la terza edizione del Memorial Marco Dipierdomenico in ricordo di Patrizia Nettis

Si chiude con la vittoria delle padrone di casa della Pantaleo Il Podio Volley Fasano la 3° edizione del Memorial dedicato a Marco Dipierdomenico e Patrizia Nettis.

“Quella di stasera – commenta a fine gara il ds della Pantaleo Podio Volley Fasano Micaela Cofano – è stata una grande serata di sport per la nostra città nel ricordo di due grandi amici della nostra società e della nostra città. Ricordare Marco e Patrizia è un modo per fare memoria del loro impegno per lo sport fasanese. Per questa serata ringraziamo gli amici di Cerignola e Altamura intervenute in questa manifestazione augurando loro un buon campionato”.

Kermesse utile ai tre roster partecipanti per affinare al meglio gli ultimi dettagli della lunga preparazione atletica svolta sino ad oggi in vista del prossimo avvio di campionato. Torneo aperto dal match tra Pantaleo Podio Volley Fasano contro Panbiscò Leonessa Altamura. Gara vinta dalle padrone di casa senza patemi. Nel secondo match la palla è passata nelle mani delle due formazioni ospiti con il Mandwinery Cerignola apparso un tantino più pronto rispetto alla compagine altamurana. Tutto rimandato al terzo e ultimo al ultimo match in programma tra le ragazze fasanesi e il Cerignola per decidere i vincitori del triangolare. Successo firmato dalle ragazze di coach Paolo Totero che in due set portano a casa la partita la partita contro il roster dauno aggiudicandosi la terza edizione del memorial. Presente un buon numero di tifosi sugli spalti che non hanno mancato di applaudire e godere dello spettacolo sportivo messo in scena dalle tre compagini formate da:

Pantaleo Il Podio Volley Fasano: Gotti, Pisano, Negro, Vinciguerra, Antonacci, Barbolini, Fatticioni, Di Diego, Marsengo, Morabito, Mollica, Rizzo. All. Totero

Mandwinery Pallavolo Cerignola: Altomonte, Gervasi, Tarantini, Colucci, Martinelli, Simeone, Adorni, Pettinari, Raffaele, Napolitano, Russo, Pucci. All. Sgarbi.

Panbiscò Leonessa Altamura: Cuomo, D’Onofrio, Facendola, Girdini, Masiello A, Masiello G, Modeo, Monitillo, Ndriollari, Ninivaggi, Nuzzi, Pellicola. All. Marchisio

Risultati e classifica finale

Pantaleo Il Podio Volley Fasano – Panbiscò Leonessa Altamura: 2-0 (25-9/25-21)

Panbiscò Leonessa Altamura Mandwinery Cerignola: 0-2 (18-25/20-25)

Pantaleo Il Podio Volley Fasano – Mandwinery Cerignola: 2-0 (25-21/25-16)

Classifica finale:

1° posto Pantaleo Il Podio Volley Fasano

2° posto Mandwinery Pallavolo Cerignola

3° posto Panbiscò Leonessa Altamura