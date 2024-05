Volley Under 13 maschile: a Brindisi la finale territoriale

BRINDISI – Domenica 19 maggio prossimo presso la palestra della scuola Deledda al quartiere Paradiso a Brindisi si svolgerà la finale territoriale di Volley Under 13 maschile 3x3. Si contenderanno il trofeo: la squadra di casa, il Casale Volley che giocherà contro il Bcc Leverano e Lecce Volley contro Gipi Service Falchi Ugento. La squadra brindisina guidata da mister è Claudio Scarfellato, è composta da Andrea Paparusso, Noah Braganza, Andrea Rucco e Samuele Aprile. Le partite si svolgeranno alle ore 10 e alle ore 10.34. Si giocherà per il primo e secondo posto e per il terzo e quarto posto. La premiazione è prevista a fine gara. I cittadini sono invitati a partecipare.

