Volley Vipostore Francavilla: arriva Enzo Fornaro, per lui un doppio ruolo

FRANCAVILLA FONTANA - Enzo Fornaro, volto noto nel volley pugliese, si unisce alla Volley Vipostore Francavilla. Entra nello staff con un "doppio ruolo". Nato e cresciuto pallavolisticamente a Francavilla Fontana, Fornaro è da sempre un simbolo della passione per la pallavolo in questa comunità. La sua carriera da giocatore ha segnato le pagine dorate della pallavolo locale, raggiungendo l'apice con la sua presenza nella squadra di San Vito Dei Normanni, in un'epoca in cui la As Volley San Vito incantava il pubblico sfiorando la serie A.

L'addio al campo da gioco non ha segnato la fine del suo coinvolgimento nella pallavolo, anzi. Ha continuato a dare il suo contributo alla società sanvitese, assumendo il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile. La passione per il gioco e l'istinto da allenatore l'hanno poi portato ad essere parte integrante dello staff tecnico della prima squadra in Serie A2.

Gli anni successivi lo hanno visto ancora in campo, questa volta con la Tempesta Volley Taranto, dove ha guidato le giovani promesse nel settore giovanile. La sua esperienza come responsabile tecnico e primo allenatore sia nella Serie D che nell'Under 18 femminile ha contribuito a modellare il futuro delle giovani atlete.

Oggi, Enzo Fornaro si unisce all'affiatato staff tecnico della Volley Vipostore Francavilla, occupandosi di far crescere i giovani atleti e le giovani atlete del settore giovanile e, allo stesso tempo, sarà impegnato al fianco di mister Tisci con la prima squadra.