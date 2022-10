Volley Vipostore Francavilla, campo di casa inaugurato con un secco 3-0

FRANCAVILLA FONTANA - Vittoria in casa per le ragazze della Volley Vipostore Francavilla. Recita un comunicato della società: "Chi c'era, nelle ultime ore prima del match contro la Pallavolo Teatina Chieti, potrà raccontarvi di un'energia e un'elettricità che – alla faccia dei rincari – sembrava non avere fine. Tutti, dalla dirigenza alle giocatrici, sapevano bene quanto fosse importante confermare la grandissima partenza ottenuta a Teramo. Non c'è che dire: missione compiuta".

La squadra di coach Giunta è entrata in campo con determinazione e grinta: sugli sguardi e nei gesti, sin dal riscaldamento, tutti i tantissimi supporter accorsi al palazzetto hanno subito visto l'intenzione di vincere. Senza mezzi termini. Sin dal primo set i numeri hanno cominciato a testimoniare quello che era stato il presentimento di tutti. Il sestetto di casa è partito subito fortissimo, con un parziale di 8-1. Con concentrazione costante le ragazze sono riuscite a portare a casa il primo set senza sbavature, con un fantastico 25-10.

Il secondo set, sulla scia del precedente, ha visto Kostadinova e compagne dominare il gioco, grazie ad un'efficace battuta e ad una positività in attacco superiore al 50 per cento. Impossibile per le rivali riuscire a inanellare punti in serie. Chiuso con il punteggio 25-6 per la squadra di casa, ha lasciati gli animi carichi e la tifoseria entusiasta. Certo, è proprio in questi momenti che si corrono i rischi maggiori, e invece il gruppo guidato dal duo Giunta-Vannicola è rimasto super concentrato e focalizzato verso l'obiettivo. Il punteggio finale, di nuovo di 25-10, testimonia la bontà del lavoro svolto sinora da tutto il gruppo.

Prosegue il comunicato: "A fine partita l'energia era ancora tutta lì, ma il suo sapore era più dolce: tutti gli oltre 500 spettatori potranno confermare che la Volley Vipostore Francavilla è una squadra forte, in grado di combinare esperienza e mindset con una preparazione tecnica e atletica che lascia poco spazio al dubbio. Ci aspettano sfide grandissime e sicuramente momenti intensi ma, oggi, festeggiamo un secondo risultato eccezionale insieme ad una città che ha confermato il suo amore per il Volley, con la V maiuscola".

Tabellino

Volley Vipostore Francavilla: Kostadinova 18, D'Onofrio 1, Tornesello 5, Mercanti 5, Labianca 11, Lapenna 8, Cristofaro 10, Quarto (L), Di Paola, Fanigliulo, Caforio. N.E.: Annicchiarico. Allenatore: Giunta. Vice-Allenatore: Vannicola.

Pallavolo Teatina Chieti: Ghia 1, Mastronardi 2, Rocchio 3, Di Costanzo 3, Merlini 4, Incanta 1, Diodato 3, Bucci (L). N.E.: De Luca, Peca, Di Placido.