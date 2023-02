La Volley Vipostore Francavilla è una corazzata: 3-0 fuori casa a Trani

Continua senza sosta il percorso della Vipostore Francavilla: le ragazze di mister Giunta sfoderano una grande prova contro Lavinia Group Trani, in trasferta, e portano a casa tre punti importantissimi che consolidano il secondo posto in classifica. La Volley Vipostore Francavilla, priva della laterale Kostadinova (a riposo precauzionale), scende in campo con la diagonale Mercanti – Morone, ai lati Cristofaro – Lapenna, al centro Labianca – Tornesello, libero Quarto. Le padrone di casa, recuperano i forfait delle settimane precedenti e scendono in campo con al palleggio Ricchiuti opposta a Dirienzo, ai lati Montenegro e Miranda, Dileo e Giannone al centro, libero Curci.

Cristofaro e compagne impongono sin da subito il loro gioco, schiacciatori e centrali equamente servite dalle regista Mercanti sigillano il primo set con un perentorio 16-25. Staffetta nelle fila delle arancio-blu francavillesi: Caforio prende il posto di Lapenna. La seconda frazione di gioco è caratterizzata da un'ottima ricezione delle ragazze del patron Di Castri (83 per cento positiva, 67 per cento perfetta) che finalizzano con gli attacchi della premiata ditta Labianca-Tornesello quanto di buono fatto in seconda linea. Il risultato finale del set 15-25 testimonia un gioco di squadra corale dove nulla è lasciato al caso. Il terzo set, sulla falsariga dei primi due, vede Morone e compagne dominare il gioco, esprimendo un livello tecnico e tattico tale da non mettere mai in discussione l’andamento della gara. La terza frazione di gioco, conclusa con il punteggio di 17-25 regala alla Vipostore i tre punti tanto sperati quanto voluti.

Oltre al risultato netto e al gioco espresso dalle ragazze francavillesi, per la società "la nota più positiva dell’incontro è rappresentata dal fatto che qualsiasi sia l’interprete, l’orchestra guidata da mister Giunta suona sempre la stessa musica. Gli avvicendamenti in campo di Lapenna, Caforio, D’Onofrio, Di Paola, Fanigliulo e Santoro sono il risultato di un progetto che sicuramente ha come obiettivo quello di recitare un ruolo da protagonista assoluto in questo campionato di B2 di altissimo livello, ma anche e soprattutto quello di formare le giovani atlete del gruppo".

Tabellino

Lavinia Group Volley Trani – Volley Vipostore Francavilla 0-3 (16-25/15-25/17-25)

Lavinia Group Volley Trani: Cosentino, Montenegro 2, Ricchiuti 5, Dambra, Mitoli Dirienzo 5, Giannone 7, Randolfi, Miranda 6, Curci (L), Brancale, Dileo 3, Lanotte (L). All. Mazzola.

Volley Vipostore Francavilla: Kostadinova, D’Onofrio, Tornesello 12, Quarto (L), Di Paola, Santoro (L), Mercanti 6, Labianca 11, Lapenna, Cristofaro 9, Fanigliulo, Caforio 7, Morone 10. All. Giunta. Vice Vannicola.