Volley Vipostore Francavilla, fine di un sogno: squadra ritirata dalla Serie B1

FRANCAVILLA FONTANA - L'approdo alla Serie B1 femminile è apparso un sogno realizzato, per società, atlete e tifosi. Ma dalla splendida realtà all'incubo, il passo è stato breve. La Città degli Imperiali in questi giorni dice addio al progetto Volley Vipostore Francavilla. La squadra si è ritirata dal campionato e il presidente ha lasciato. L'entusiasmo della scorsa stagione sembra solo un ricordo, che ha ceduto il passo alla delusione spaesata delle giovani atlete, molte non originarie della Puglia, che avevano sposato il progetto. L'incredulità è la sensazione più diffusa in città, sensazione che va a braccetto con il dispiacere generato dalla fine di questa esperienza vincente. Sabato 7 ottobre si sarebbe dovuto disputare il primo match di campionato a Marsala. La squadra, come noto, non si è presentata.

La squadra, in estate, si era regolarmente iscritta al campionato B1. C'è chi ha messo il cuore, chi gambe e braccia, chi l'esperienza e chi, naturalmente, i soldi. E' il caso dell'imprenditore francavillese Vincenzo Di Castri, attivo nel settore casalinghi. Di Castri, contattato da BrindisiReport, preferisce non rilasciare dichiarazioni. Quindi, al netto di illazioni che si avvicinerebbero più o meno alla realtà, le cause della sua scelta non sono note. Pare anche che l'attesa di un comunicato ufficiale per chiarire i contorni della vicenda sia un'attesa vana. L'unico dato certo è che l'ormai ex patron Di Castri ha preferito chiudere l'esperienza. Ed eventuali nuovi acquirenti, in questi giorni hanno preferito rinunciare.

Dopo la stagione scorsa in B2 femminile, la squadra ha condotto una campagna acquisti oculata. L'obiettivo era una permanenza tranquilla in B1, senza grandi attese per i play off, ma anche senza patemi d'animo per la zona retrocessione. L'anno scorso l'avventura delle ragazze ha riacceso gli animi della città per il volley,. I tifosi hanno risposto "presente" durante le gare al palazzetto dello sport di Francavilla. Anche quest'anno - a maggior ragione - si suppone che il pubblico non avrebbe fatto mancare il proprio apporto durante questo campionato.

E a proposito di palazzetto, c'è da specificare una questione: gli sponsor. Chi ha in gestione la struttura, ha stipulato contratti di sponsorizzazione. Per le società che usufruiscono e pagano per il servizio, c'è un problema riguardo la pubblicità. Non sempre è possibile siglari contratti, se questi vanno "in conflitto" con gli sponsor "resident" del palazzetto. Chiusa parentesi, aperta solo per spiegare alcune difficoltà che le società possono trovare sul proprio cammino. Tornando alla Volley Vipostore Francavilla, la delusione che accampagna le atlete è lo specchio del dispiacere di una città che aveva creduto in tale progetto.