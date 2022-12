Volley Vipostore Francavilla Fontana, vittoria contro Cerignola

Vittoria di carattere per le atlete della Volley Vipostore del patron Di Castri che portano a casa 3 punti al cospetto di un’ottima Bio Lingerie Cerignola. Serviva una prova di carattere e un pronto riscatto dopo la prova in chiaroscuro di sette giorni fa. Le ragazze di coach Giunta non hanno tradito le attese, dimostrando di avere tenacia e grinta da vendere, caratteristiche fondamentali per espugnare un campo ostico come quello di Cerignola.

Mercanti e compagne partono bene, una buona ricezione e un’ottima fase break permettono al team francavillese di gestire il primo set nella fase centrale (8-5; 16-14) per poi chiuderlo con un mani-out di capitan Morone (25-22). Il secondo parziale ha visto Kostadinova e compagne allungare fino al 16-11, per poi farsi recuperare e superare (21-22) dal team guidato da coach Valentino. È bagarre fino alla chiusura del set: le difese di Quarto, un muro di Tornesello, una sassata di Cristofaro e la seconda linea di Morone portano a casa il secondo set con il punteggio di 25-23.

La risposta della Bio Lingerie non si fa attendere, una mai doma Cerignola mette alle corde la Vipostore nel terzo parziale. L’ottima prova di Matrullo e le sapienti mani della regista Altomonte costringono Labianca e compagne a cedere il passo nel terzo parziale conclusosi con il punteggio di 25-21 a favore della padrone di casa. La quarta frazione di gioco non è consigliata di deboli di cuore. Un'ottima Vipostore Francavilla ha guidato dall’inizio alla fine un quarto set contraddistinto, però, da un sostanziale equilibrio (8-6; 16-15). Le ragazze guidate dal duo Giunta-Vannicola chiudono il set con un 25-22 che regala a tutti i tifosi della Vipostore una vittoria importantissima in un campo “caldo” come quello di Cerignola. Regalo più bello non ci si poteva aspettare per questo Natale.

La Vipostore festeggerà il Natale e il nuovo anno con un ottimo secondo posto in classifica, ad un solo punto dalla capolista dopo 11 partite di campionato. Dieci vittorie ed una sola sconfitta sono il ruolino di marcia di questo squadra e di questa società che è una matricola del campionato di B2 femminile. Dopo la sosta natalizia il campionato della Vipostore Francavilla riprenderà il 7 gennaio in trasferta contro Gada Pescara.

Tabellino

Bio Lingerie Cerignola – Vipostore Francavilla 1-3

(22-25; 23-25; 25-21; 22-25)

Vipostore Francavilla: Kostadinova (15), D’Onofrio, Tornesello (12), Di Paola, Quarto (L), Mercanti (4), Labianca (12), Lapenna, Cristofaro (11), Fanigliulo, Caforio, Morone (19). All. Giunta, Vice All. Vannicola.

Bio Lingerie Cerignola: Altomone (1), Lussana (12), Sgherza, Lapenna, Tarantini, Novia (12), Piarulli (7), Matrullo (22), Dirienzo (1), Casale, Giancane (8), Valecce (L). All. Valentino, Vice All. Castellaneta.