La Volley Vipostore Francavilla si impone anche a Cutrofiano: finisce 3-0

La Volley Vipostore Francavilla regola la trasferta a Cutrofiano con un netto 0 a 3 proseguendo il suo quasi perfetto ruolino di marcia. Una classifica troppo severa per le ragazze di Cutrofiano. Infatti, il team allenato da mister Salomoni si dimostra una squadra tosta e ben organizzata da affrontare tra le mura amiche e il risultato pieno di 0-3 non era poi così scontato. Basti pensare che, prima di questo incontro, le ragazzine terribili di Cutrofiano in ogni partita casalinga hanno portato a casa almeno un set contro tutti i team del girone, ad eccezione della sfida con Castellaneta.

La Volley Vipostore Francavilla scende in campo con Mercanti al palleggio, Morone opposto, Tornesello e Labianca al centro, Cristofaro e Kostadinova (rientrata dopo 3 settimane di stop) ai lati, libero Quarto. Nel Cuore Di Mamma Cutrofiano rientra al palleggio Lerario (ai box nella sfida con Fasano) opposta a Caruso, Ungaro e Di Diego in banda, Danaila e Greco al centro, libero Baratella.

La prima frazione di gioco vede le ragazze di mister Giunta amministrare un forte vantaggio iniziale 2-8, 10-16 fino alla chiusura del set con un perentorio 17-25. Il secondo set, sulla falsa riga del primo, vede guidare la Vipostore sotto gli attacchi di Morone, Tornesello e Labianca fino al 13-21. La reazione di Di Diego e compagne nulla può contro l'organizzazione delle francavillesi: il secondo set si chiude sul 16-25. Il terzo ed ultimo set, complice l'ingresso di Fatticcioni tra le fila del Cutrofiano, parte con un sostanziale equilibrio (7-8), prima dell'allungo decisivo di Kostadinova e compagne (14-21). Le cutrofianesi provano a riaprire il set forzando la battuta, ma la buona prova in ricezione della seconda linea francavillese guidata da Quarto non si fa impensierire. Il team arancio-blu del patron Di Castri mantiene inalterato l'andamento della gara, chiudendo l'incontro con il punteggio di 20-25.

Lo 0-3 portato a casa in questa sfida avvalora l'ottimo e instancabile lavoro svolto da staff e atlete che ancora una volta dimostrano, che a prescindere all'avversario, la fame e la voglia di portare a casa il risultato è sempre la stessa. Da martedì le ragazze saranno già a lavoro per preparare la prossima delicata sfida contro Isernia domenica 19 marzo a Francavilla Fontana.

Tabellino

Cuore Di Mamma Cutrofiano – Vipostore Francavilla 0-3 (17-25/16-25/20-25)

Cutrofiano: Visciano, Di Diego 7, Danaila 9, Cosso, Lerario 2, Caruso 2, Fatticcioni 6, Ianne, Greco 1, Ungaro 12, Martella 2, D’Urso (L), Baratella (L), Piredda. All. Salomoni.

Vipostore Francavilla: Kostadinova 8, D’Onofrio, Tornesello 6, Quarto (L), Di Paola, Santoro (L), Mercanti 2, Labianca 8, Lapenna, Cristofaro 5, Fanigliulo, Caforio, Morone 13. All. Giunta.

Arbitri: Guagnano – Plantamura.