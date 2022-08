Volley Vipostore Francavilla: Luigi Ditano è il nuovo preparatore atletico

FRANCAVILLA FONTANA - Un nuovo membro entra a far parte della grande famiglia Volley Vipostore Francavilla! Non è una giocatrice ma questa acquisizione è altrettanto importante: Luigi Ditano è il nuovo preparatore atletico della squadra arancioblu!

Ditano è stato fortemente voluto dalla dirigenza sportiva societaria per il suo importantissimo curriculum, sia per gli aspetti tecnici (ha già allenato diverse squadre maschili e femminili che militavano in campionati A2, A3, B1 e B2) sia per quella sensibilità acquisita insegnando scienze motorie ai ragazzi. Oltre a portare le giocatrici ad un livello superiore sarà un ottimo tassello strategico per creare quel clima “di famiglia” a cui la società tanto aspira!

Sono ancora tante le carte che la società ha in serbo per tenere calda la piazza e proprio in piazza a Francavilla il 15 settembre l’intera compagine sociale e la squadra saranno presentati ufficialmente alla cittadinanza.