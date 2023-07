La Volley Vipostore Francavilla riparte dalla capitana: riconfermata Emanuela Morone

FRANCAVILLA FONTANA - Arriva ufficialmente la prima riconferma sul campo per la Volley Vipostore Francavilla: la capitana Emanuela Morone rivestirà il ruolo di opposto anche per la stagione 2023/2024.

La giocatrice, classe 1991 e originaria di Battipaglia (Sa), vanta una carriera ricca di successi ed esperienze in diverse categorie.

La sua avventura nel mondo della pallavolo inizia a Salerno, in serie C, durante la stagione 2008/2009. Da lì inizia il percorso, che l'ha portata a indossare le casacche di diverse squadre, tra le quali Battipaglia (B2), Scafati (B1), Salerno (B2), Montella (B2) e ancora Salerno (B2). Nella stagione 2014/2015 si trasferisce a Isernia, dove ha conquistato la promozione in terza serie nazionale.

A partire da questo momento, Emanuela si è stabilita in serie B1, dove ha giocato per l'Isernia nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 e successivamente per il Cutrofiano (B1) dove, nella stagione 2017/2018, ha ottenuto la promozione in A2 e ha consolidato la permanenza nella categoria nell'anno successivo.

La stagione 2019/2020 l'ha vista primeggiare in classifica con la Flv Cerignola, ma il campionato è stato annullato a causa del covid. Nelle due stagioni successive, l’opposto salernitano conquista la finale play-off di serie B1 prima con la squadra di Cerignola e poi con il Melendugno.

I successi non sono finiti qui: durante la stagione sportiva appena conclusa Emanuela è stata una delle protagoniste della cavalcata della Volley Vipostore Francavilla verso la promozione in B1, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua tenacia all'interno della squadra.

La stessa Emanuela ha condiviso la sua felicità riguardo alla riconferma: "Sono molto felice di poter continuare il mio percorso qui a Francavilla, dopo aver trascorso un’emozionante stagione culminata con la vittoria dei play off non potevo che rispondere positivamente alla chiamata della società. La Volley Vipostore è una realtà giovane ma ambiziosa e anche quest’anno mira a fare bene in un campionato che si prospetta tutt’altro che semplice. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere il nuovo mister e le nuove compagne…sono certa che insieme ci divertiremo e faremo divertire tutto il nostro meraviglioso pubblico"