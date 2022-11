Volley Vipostore Francavilla: e sono cinque. Vittoria in trasferta a Bisceglie

Va ad alta velocità il treno Volley Francavilla Vipostore guidato dal duo Giunta-Vannicola, che con la vittoria in trasferta contro la Sportilia Bisceglie porta a quota 15 i punti nella classifica del girone L, serie B2 femminile. Il team del patron Di Castri sfoggia una prova di grande carattere in terra barese in un campo finora ancora imbattuto. Carattere dimostrato soprattutto all’inizio dell’avvincente sfida.

Il primo set, infatti, inizia con un travolgente 2-8 ma si trasforma molto in fretta in una sfida testa a testa tra i due sestetti: superata la soglia del 11-16 per la squadra francavillese, il team guidato da coach Nuzzi ha tirato fuori grinta e concentrazione costringendo le ragazze della squadra francavillese a difendere continuamente il loro vantaggio. Un’escalation sino ai vantaggi con un punteggio che arriva sino al 26-28 lasciando i tifosi elettrizzati, sia al Pala Dolmen di Bisceglie che da casa, incollati alla diretta Facebook.

Nonostante l’ottima prova della Sportilia Bisceglie il secondo e terzo set vedono il team ospite ritrovare il ritmo incessante che le ha contraddistinte sin dall’inizio di questo campionato: 19-25 e 11-25 sono i punteggi finali delle due successive riprese. Quarto e compagne si sono dimostrate vere e proprie combattenti, capaci di mantenere testa e cuore sul gioco anche di fronte ad un’avversario capace di tenere il gioco attivo, imprevedibile e frizzante.

Un vero esame superato per il team francavillese, con un primato sempre più importante da difendere e una tifoseria sempre più carica e affezionata. E adesso, tutti al lavoro per il prossimo appuntamento di casa, domenica 13 novembre 2022, dicono dalla Volley Vipostore Francavilla.

Tabellino

Sportilia Volley Bisceglie – Volley Vipostore Francavilla | 0-3 (26-28/19-25/11-25)

Volley Vipostore Francavilla: Kostadinova 15, Tornesello 6, Mercanti 5, Labianca 11, Cristofaro 5, Morone 12, Quarto (L), D’Onofrio, Di Paola, Lapenna, Fanigliulo, Caforio – All. Giunta, Vice-All. Vannicola

Sportilia Volley Bisceglie: Nazzarini 1, De Nicolò 8, Losciale A. 1, Piarulli 1, Lo Basso 2, Losciale P. 9, Mastropasqua 13, Luzzi (L), Bellapianta, Massaro (L), Lopolito, Roselli, Di Reda, Gentile – All. Nuzzi, Vice-All. Addati