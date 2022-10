Volley Vipostore Francavilla Fontana: sono tre vittorie su tre

FRANCAVILLA FONTANA - Volley Vipostore Francavilla, sono tre vittorie: ancora un successo nel campionato B2 girone L per le ragazze allenate da coach Giunta, che hanno superato Primadonna Bari in trasferta, con tre set a zero.

Il sestetto di Francavilla ha mostrato concentrazione e costanza vincendo le menti e gli scontri. Primo, secondo e terzo set si chiudono praticamente con lo stesso punteggio (15-25/16-25/17-25) con la squadra di casa che non ha mai avuto l'opportunità di mettere punti in sequenza. Difesa rapidissima a invertire la marea e attacco efficacissimo, con Adriana Kostadinova.

Tabellino

Primadonna Bari: Chiricallo 1, Vuoso 3, Monitillo 12, Fraad 1, Campioto 1, Caputo 7, Cianciotta 1, Notarnicola 4, Daddiego (L). N.E.: Papagno, Rando (L) - Allenatore: Ricci; Vice-Allenatore: Monterisi

Volley Vipostore Francavilla: Kostadinova 16, Tornesello 4, Mercanti 1, Labianca 13, Cristofaro 10, Morone 8, Quarto (L), D'Onofrio. N.E.: Di Paola, Lapenna, Fanigliulo, Caforio - Allenatore: Giunta; Vice-Allenatore: Vannicola