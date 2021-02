Happy Casa Brindisi: via libera all'impiego di Willis contro Trieste

Ok del "Comitato Esenzione". Il giocatore a disposizione di Vitucci. Si gioca oggi alle 18 al Mediolanum Forum

BRINDISI - Derek Willis sarà a disposizione di coach Vitucci per la partita contro Trieste in programma questa sera al Forum di Assago. Nella tarda mattinata, infatti, è stata notificata al dottore Dino Furioso la decisione del “Comitato Esenzione a Fini Terapeutici” con la quale si autorizza il giocatore americano a scendere in campo fin da questa sera avendo valutato positivamente la domanda di esenzione corredata da tutta la documentazione medica con la terapia eseguita da Derek.

La richiesta di autorizzazione si era resa indispensabile in quanto Derek Willis era stato curato dalla lombalgia da sforzo con terapia somministrata a fini terapeutici che avrebbe potuto risultare come sostanze dopanti ad eventuale controllo antidoping, con le gravi conseguenze che ne sarebbero derivate al giocatore ed alla società. In questi giorni c’è stata una fitta corrispondenza fra il dottore Furioso, responsabile sanitario della società, ed il Comitato Esenzioni, che ha generato l’autorizzazione con la quale si mette Derek Willis al riparo da ogni problema ed allo stesso tempo consente a coach Vitucci di utilizzare il giocatore nel migliore dei modi, tenuto conto è tornato ad allenarsi da una settimana