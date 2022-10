Mtb, Xco challenge Puglia: atleta sampietrano vince circuito per quattro volte di seguito

SAN PIETRO VERNOTICO - Nella splendida cornice dell'agriturismo Tenuta Chianchizza, sabato 8 ottobre scorso, si sono svolte le premiazioni del IV Circuito XCO Challenge campionato regionale di Mtb sotto l’egida della Federciclismo Puglia. Una grande riconferma quella di Simone Tarantini, l’atleta sampietrano in forza al Team Ciclisport 2000 di Grottaglie alla guida della sue 2 bici Bianchi Methanol full e front suspension, domina la categoria Open vincendo il circuito per la quarta volta di seguito, ovvero tutte le edizioni svolte ad ora.

Sempre sua anche la maglia di Campione Regionale Under23 specialità Cross Country vinta il 1 maggio scorso a Monopoli nel trofeo Nrg Bike. Per il 2023 Simone sarà nuovamente il giovane da battere in Puglia nella disciplina olimpica della mtb Cross Country.

Per la stagione prossima Simone sarà ai nastri di partenza sempre in forza al Team Ciclisport ma con una nuova bici, la Trek SuperCaliber una bici americana con un sistema di sospensione innovativo l’IsoStrut sviluppato da Fox. Già a Castro il 22 ottobre prossimo, nella Castro Legend Cup - Italia X Legend finale d’autunno di tutti i campionati mtb Marathon il giovane sanpietrano parteciperà per testare e prendere le prime misure al nuovo mezzo che lo accompagnerà nella prossima stagione.