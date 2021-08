Zanelli e Chappell: due capitani per la Happy Casa Brindisi

BRINDISI - Non uno ma ben due capitani: la Happy Casa Brindisi versione 2021/22 raddoppia in vista della prossima stagione sportiva. Lo staff tecnico, guidato da coach Vitucci, ha scelto una doppia opzione per assegnare i gradi di capitano all'interno della squadra biancoazzurra. Alessandro Zanelli continuerà a ricoprire l'incarico nel campionato italiano di Serie A; Jeremy Chappell sarà il capitano negli impegni europei in Basketball Champions League.

Il play italiano ha disputato 118 partite ufficiali in tre anni con la Happy Casa tra Lbs, Final Eight e Bcl, confermandosi un leader all'interno del gruppo. L'atleta americano è invece di ritorno a Brindisi dopo la positiva stagione 2018/19 da 31 presenze in campionato, portando in dote grande esperienza accumulata nel corso della sua solida carriera professionistica.