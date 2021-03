Alessandro Zanelli, stop per Bologna e Pinar Karsiyaka di Champions

Il capitano della New Basket Brindisi si è sottoposto ad accertamenti radiografici per capire l’entità dell’infortunio

BRINDISI - In mattinata Alessandro Zanelli si è sottoposto ad accertamenti radiografici per capire l’entità dell’infortunio subito mercoledì sera nella partita contro Hapoel Holon quando mancavano poco meno di 100 secondi alla fine del primo tempo. Il capitano brindisino, a seguito di una rimessa d’attacco di Hapoel Holon, è caduto mentre gli scivolava addosso l’ala israeliana Guy Pnini, procurandosi una distorsione ad entrambe le caviglie. In mattinata Alessandro Zanelli è stato visitato dal dottore Giuseppe Palaia e dall’esame radiografico sono risultate fortunatamente escluse lesioni ma sono state riscontrate due distorsioni, ancora molto dolorose, una più importante alla caviglia sinistra rispetto a quella destra. Zanelli ha iniziato da subito la necessaria terapia, ma è da escludere il suo impiego nella prossima trasferta in programma a Bologna domenica prossima, contro Fortitudo Lavoropiù (si gioca con inizio alle ore 12) e difficilmente sarà recuperabile anche per la successiva partita di Champions League che si giocherà al PalaPentassuglia mercoledì 9 marzo prossimo, contro Pinar Karsiyaka.

Ancora out D’Angelo Harrison

Ancora indisponibile resta anche D’Angelo Harrison che lunedì inizierà la seconda fase della terapia stabilita dalla staff sanitario, secondo le indicazioni prescritte dal dottore Antonio Orgiani, l’ortopedico brindisino che lo ha operato la scorsa settimana a Milano. Per Harrison, tuttavia, rimangono ancora da stabilire i tempi di recupero in quanto bisognerà verificare la reazione del ginocchio infortunato alla terapia che dovrà iniziare la prossima settimana. E’ da escludere, pertanto, il suo impiego a breve scadenza per le partite di campionato ed anche di questa prima fase dei play off di Champions League,