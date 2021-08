A Torchiarolo lezione di yoga e meditazione all'aperto

Due straordinari professionisti come Raffaele Costantini e Ilaria Longo guideranno i partecipanti in una sessione incentrata sul "nuovo inizio". Evento organizzato dalla Pro Loco di Torchiarolo - Turchellis, per info contattare il 3287247902

TORCHIAROLO - Siamo condannati agli effetti dello stress o è possibile imparare a gestirne i sintomi? C'è un'alternativa alla stanchezza, alla sfiducia e alla paura? Di questo si parlerà venerdì 27 agosto alle ore 18 al Santuario della Madonna di Galeano a Torchiarolo, in provincia di Brindisi, in una sessione di yoga e meditazione con Raffaele Costantini, insegnante di Yoga Vidya e facilitatore Mindfulness e Ilaria Longo, personal coach ed insegnante in discipline esoteriche e spirituali. "La meditazione sarà incentrata sul "nuovo inizio" - sottolinea Ilaria Longo - e su come mentalmente affrontare il nuovo anno lavorativo e scolastico, sul seme che ogni persona vorrà piantare per questa ripartenza. La meditazione avrà come scopo principale quello di aiutare a comprendere come vogliono investire le proprie energie". L'evento, patrocinato dal Comune di Torchiarolo, è organizzato dalla Pro Loco di Torchiarolo - Turchellis. L'ingresso è gratuito e senza obbligo di green pass: per partecipare è necessario portare con sè un tappetino, un piccolo cuscino e un prodotto che possa proteggere dalle punture di insetti. Per informazioni, è possibile contattare il numero di telefono 3287347902 oppure scrivere una mail all'indirizzo prolocoditorchiarolo@gmail.com. È obbligatoria la prenotazione.