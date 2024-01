Torre Santa Sabina, residence Paradise: avviso per la gestione del bar/pizzeria

CAROVIGNO - Il Consorzio Residence Paradise intende acquisire manifestazioni di interesse, al fine di individuare soggetti interessati ai quali affidare regolare contratto di comodato d’uso gratuito, per la gestione della palazzina bar/pizzeria di proprietà del Consorzio Residence Paradise. La struttura oggetto della concessione è situata di fronte ad una piscina, un parco giochi per bambini ed un campo di calcetto, all’interno del villaggio residenziale-turistico denominato “Residence Paradise” (sito in Contrada Pezze Morelli -Torre Santa Sabina - 72012 Carovigno), composto da 124 villette di varie tipologie e dimensione.

Il Consorzio metterà a disposizione del Concessionario tutti i locali e le attrezzature della predetta struttura, redigendo un completo inventario al momento della consegna, da aggiornarsi ad ogni variazione. L’attività oggetto del contratto si articolerà in: gestione tecnica della struttura (e delle sue pertinenze) ; gestione e promozione delle attività culturali e ricreative: spettacoli teatrali e cinematografici, serate danzanti, rassegne e attività formative ed educative, con particolare attenzione ai bisogni e alle attese di bambini, adolescenti e giovani; •somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. La valutazione dettagliata dei requisiti dei candidati seguirà criteri che saranno individuati successivamente.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Consorzio la propria disponibilità. Il Consorzio si riserva di individuare i soggetti idonei sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta. In ogni caso, visto il valore di pura indagine conoscitiva rivestito dal presente avviso, sarà facoltà del Consorzio eventualmente non procedere all’indizione di successiva procedura.

Requisiti minimi di partecipazione ono ammessi a partecipare tutti i tipi di operatori economici (imprese, società, cooperative, consorzi, fondazioni, enti, associazione riconosciute) abilitati allo svolgimento di attività conformi all’oggetto della concessione e che risultano in possesso dei requisiti previsti, per i quali è necessario produrre certificazione, o dichiarazione sostitutiva, relativamente a: regolare iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ove l’iscrizione sia prevista dalla disciplina relativa alla forma giuridica posseduta.

In caso di fondazioni e Associazioni, le stesse dovranno essere in possesso di statuto e atto costitutivo con oggetto compatibile con l’attività di cui al presente avviso. Per le società cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali; possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni; possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande. Ulteriori requisiti (qualitativi e/o quantitativi) potranno essere individuati dal Consorzio Residence Paradise.

I soggetti interessati devono possedere: struttura adeguata a gestire progetti complessi e articolati; una buona esperienza nella gestione di esercizi commerciali e/o artigianali e/o nell’organizzazione di eventi e manifestazioni varie; requisiti minimi per la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti.

È richiesto sopralluogo ricognitivo, da parte del rappresentante legale, che dovrà essere effettuato previa richiesta scritta all’indirizzo di posta elettronica: benedetto.deserio@gmail.com. I soggetti interessati a partecipare per la concessione in gestione della Palazzina Bar/Pizzeria dovranno far pervenire al Consorzio Residence Paradise entro le ore 12 del giorno 29 febbraio 2024 la propria manifestazione di interesse a mezzo email o Pec ai seguenti indirizzi: benedetto.deserio@gmail.com, presidenteparadise@pec.it. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata dichiarazione attestante i requisiti minimi di partecipazione e fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale, certificazione dei carichi pendenti e/o dichiarazione sostitutiva, nonché curriculum dell’attività svolta.

