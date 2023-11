Petrolchimico: le sfiammate proseguono a intermittenza, ecco perché

Continua ad accendersi la torcia di Eni Versalis dopo l'esplosione seguita da un incendio verificatasi lo scorso 13 novembre. Bagliori visibili anche dalla Zona di San Pietro Vernotico, come si vede in questo video

I bagliori sono visibili fin da San Pietro Vernotico e dalle marine a sud della Provincia di Brindisi. Continua ad accendersi a intermittenza la torcia del petrolchimico di Brindisi, a seguito dell’incidente verificatosi lunedì scorso 13 novembre, quando si è verificata un’esplosione seguita da un incendio Pe 1/2.

Il fenomeno delle “sfiaccolate” intermittenti (ben visibile in questo video girato con un drone da Raffaele Capone, nella zona di San Pietro Vernotico) era stato messo in preventivo. Eni Versalis aveva infatti comunicato alle autorità competenti che le sfiammate sarebbero andate avanti per convogliare nella torcia l'etilene.

Va ricordato che l’incidente non aveva provocato feriti. Le fiamme sono state spente rapidamente grazie all’attivazione del sistema antincendio e al tempestivo intervento dei vigili del fuoco aziendali e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Stando ai primi rilievi effettuati dall’Arpa, non sono emerse “significative criticità in relazione ai livelli degli inquinanti monitorati nelle centraline della Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria (Rrqa) e delle reti private gestite dall’agenzia esterne all’area industriale, anche, verosimilmente, in considerazione della breve durata dell’incendio (10 minuti) e della direzione dei venti prevalenti nelle ore dell’evento”. Lo ha riferito la stessa Arpa in una nota divulgata ieri.