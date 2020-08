L'arrivo in piazza Plebiscito del premier Giuseppe Conte, tornato a Ceglie Messapica per il terzo anno di fila, per partecipare all'evento "La Piazza". Gli ingressi sono stati contingentati nel rispetto delle misure anti Covid. Per circa un'ora il presidente del Consiglio ha risposto alle domande del direttore di AffariItaliani.it. organizzatore dell'evento, affrontando vari temi.