L'importanza della donazione di midollo osseo: l'iniziativa Match It Now

Anche a Brindisi in piazza Vittoria la campagna di Admo per sensibilizzare e far avvicinare i giovani dai 18 ai 35 anni

BRINDISI - Anche a Brindisi, dal 18 al 25 settembre, si tiene la campagna Match It Now (con la possibilità di aderire fino al 9 ottobre) per sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La nuova referente Admo per Brindisi, Katiuscia Barbarossa, spiega l'iniziativa e le procedure per la donazione di midollo osseo.