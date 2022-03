In piazza Vittoria il 26 e il 27 marzo. E domenica 3 aprile, presso l'ospedale di Mesagne, si terrà una raccolta di volontari per la tipizzazione

BRINDISI - Il 26 e il 27 marzo a Brindisi si possono trovare le colombe e le uova della solidarietà per Admo (Associazione donatori midollo osseo). Spiega Katiuscia Barbarossa, nel video servizio, che i volontari sono in piazza per diffondere la cultura del dono.