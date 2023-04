Via Torpisana allagata e il sottopasso, come di consueto, finisce sott'acqua

Non si tratta, purtroppo, di una novità, ma l'episodio odierno è stato particolamente eclatante. Il sottopasso che collega via Torpisana alal stazione ferroviaria di Brindisi è stato letteralmente sommerso dall'acqua. Il nubifragio abbattutosi stamattina (domenica 16 aprile) sulla città, nel giro di pochi minuti ha trasformato la strada, come di consueto, in un fiume. E a catena il sottopasso si è ritrovato sott'acqua. E' accaduto, appunto, più volte. Il sottopassaggio è stato inaugurato 12 anni fa, ma a questo inconveniente non è stato mai posto rimedio.