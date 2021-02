Fognini al Circolo tennis Brindisi: “Prossimi impegni Miami e Acapulco”

Reduce dall’impegno negli Australiano Open, Fabio Fognini ricarica le batterie a Brindisi, in vista dei prossimo tornei. Il tennista, davanti agli occhi della sua Flavia Pennetta, che proprio oggi festeggia il suo compleanno, si è allenato stamani sul campo in terra battuta del Circolo Tennis Brindisi, effettuando degli scambi con lo sparring partner argentino Iliev, giunto da Lecce. Hanno assistito all’allenamento alcune decine di appassionanti, in una giornata più primaverile che invernale. Prima di entrare in campo, Fabio, accompagnato dal suo coach, ha rilasciato delle dichiarazioni. Stretto riserbo sul regalo fatto alla consorte