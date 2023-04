Un altro bagno di folla per Conte, in città per sostenere la candidatura di Fusco

BRINDISI - Dopo quello del 14 settembre 2022, un altro bagno di folla per il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio era oggi (sabato 29 aprile 2023) a Brindisi per sostenere la candidatura a sindaco di Roberto Fusco, lo stesso Fusco che era con lui sul palco durante il comizio al Sant'Elia di cui si è parlato poc'anzi. Conte ha passato tutto il giorno nel capoluogo adriatico. Stamattina ha incontrato la Cgil, nel pomeriggio si è recato presso la sede di Confindustria. Poi, è stato il turno del comitato elettorale di Fusco, in corso Garibaldi. Qui ha incontrato i candidati consiglieri della provincia. Da qui si è spostato in piazza Vittoria, dove ha tenuto un comizio, molto seguito. Nel video, le dichiarazioni rilasciate alla stampa da un Giuseppe Conte molto fiducioso nella vittoria di Fusco.