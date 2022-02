Traffico in tilt per cantiere stradale: ambulanza costretta a procedere contromano

Un cantiere stradale all’inizio di via Benedetto Brin, all’altezza della rotonda in cui confluiscono anche via Ciciriello e via Nicola Brandi, ha mandato in tilt la viabilità al rione Casale. Per l’intera giornata di oggi (domenica 13 febbraio) si sono registrati disagi. Lunghe code si sono formate in particolar modo in tarda mattinata, in concomitanza con il rientro di decine di famiglie dalla passeggiata al mare, e nel tardo pomeriggio, in coincidenza con la fine della partita di campionato Brindisi-Sorrento, disputata allo stadio Fanuzzi. Il momento più critico lo si è registrato quando un’ambulanza a sirene spiegate ha dovuto percorrere contromano un pezzo di strada invasa da un serpentone di auto per immettersi sulla carreggiata interdetta alla circolazione a causa della presenza del cantiere, attraverso un varco nello spartitraffico.