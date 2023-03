"Amministrazione Rossi? Ne penso bene, ma doveva agire più velocemente"

BRINDISI - Le elezioni della primavera 2023 si avvicinano, le coalizionisi compattano (non sempre, per la verità), i candidati si espongono. Oggi, venerdì 24 marzo, a Brindisi, presso Palazzo Virgilio, è stata presentata ufficialmente la candidatura a sindaco dell'avvocato Roberto Fusco (leggi l'articolo completo), a capo di una coalizione trainata da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Prima della presentazione, Fusco si è intrattenuto per rispondere alle domande dei giornalisti intervenuti. Amministrazione Rossi, depositi Edison e Brundisium alcuni degli argomenti trattatati nel video pubblicato.