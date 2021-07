Anziano investito sulle strisce: conducente multata e punti patente tolti

Trasportato in ospedale in codice giallo un brindisino di 82 anni investito in via Pola. Sul posto il 118 e la Polizia Locale

Mentre attraversava le strisce pedonali, è stato centrato da un'auto. Si sono vissuti momenti di apprensione per un brindisino di 82 anni che intorno alle ore 9 di oggi (giovedì 29 giugno) è stato investito da una Peugeot 208 condotta da una brindisina di 43 anni. L'incidente si è verificato in via Cappuccini, angolo via Pola. L'anziano, subito soccorso dall'automobilista e da un paio di passanti, è sempre rimasto vigile e cosciente. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118, che ha trasportato il malcapitato in ospedale, in codice giallo. Il sinistro è stato rilevato dai motociclisti della Polizia Locale di Brindisi. A carico della 43 enne è stato redatto un verbale per violazione dell'articolo 191 del Codice della strada (mancata precedenza a un pedone che attraversa sulle strisce pedonali), con multa da 167 euro e sottrazione di 8 punti dalla patente di guida.