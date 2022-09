Arma, il colonnello Carrara lascia il comando: "Sono stato fortunato a ricoprire l'incarico a Brindisi"

BRINDISI - Mattinata di saluti quella di oggi, venerdì 2 settembre, presso il comando provinciale dei carabinieri di Brindisi. Il colonnello Vittiorio Carrara a capo del comando, il maggiore Stefano Giovino, comandante della locale compagnia, lasciano la città per ricoprire nuovi incarichi. In mattinata si è svolto l'ultimo incontro con i giornalisti per il saluto ai brindisini.

Il colonnello Carrara assumerà l'incarico di Comandante della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, lascia il posto al colonnello Leonardo Acquaro. Il maggiore Giovino assumerà l'incarico di comandante del Reparto supporti del Reggimento Ccrabinieri Paracadutisti "Tuscania" in Livorno, lo sotituirà il capitano Pasquale Penna.

Avvicendamenti anche nella compagnia di Francavilla Fontana, il capitano Gianluca Cipolletta lascia il posto al capitano Alessandro Genovese.