A bordo della nave super lusso Explora I. Il capitano: “Spettacolare l’ingresso nel porto”

Nella “lobby” ci sono gioiellerie che espongono orologi Rolex e Cartier. Vivono immersi nel lusso i circa 1000 passeggeri della nave da crociera Explora I, della Msc, approdata stamattina presso la banchina antistante alla sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale. Varata nel 2023, la nave ha fatto il suo esordio nel porto di Brindisi.

Per l’occasione si è svolta si è svolta una cerimonia a bordo, in presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del prefetto Luigi Carnevale, del direttore commerciale della Msc, Luca Valentini, del comandante della nave, capitano Pietro Sinisi, del commissario dell’Autorità di sistema portuale, contrammiraglio Vincenzo Leone, e di altri esponenti delle istituzioni locali.

Explora è lunga 248 metri. Dispone di 461 suite e sei ristoranti. Può accogliere fino a un massimo di un migliaio di passeggeri e altrettanti membri dell’equipaggio. La cabina più economica ha un costo non inferiore ai 700 euro al giorno a persona, incluse anche le consumazioni nei ristoranti. La nave dispone anche di uno chef che può accompagnare fino a un massimo di 15 passeggeri in città, fa la spesa sulla base dei loro gusti e poi cucina a bordo, in un ristorante esclusivo, i prodotti appena acquistati. Le camere più confortevoli sono dotate di vasca idromassaggio. Nulla è lasciato al caso.

La nave è arrivata in porto intorno alle ore 8, proveniente da Kotor (Montenegro). Il comandante Sinisi ha parlato dell’emozione suscitata dalla spettacolare entrata nel porto di Brindisi.

Alcuni passeggeri sono in giro per la città. Altri hanno optato per varie mete della provincia e di province limitrofe. Intorno alle ore 18 è prevista la partenza alla volta della Grecia.

